Séparé du PUR de Serigne Moustapha Sy : le Pr Issa Sall largue les amarres avec son Parti de la Paix, de l’Ethique et de l’Equité Après avoir quitté le Parti de l’unité et du Rassemblement (PUR), qui l’avait investi à la dernière présidentielle, le professeur Issa SALL a créé sa propre formation politique, le Parti de la Paix, de l’Ethique et de l’Equité (PPEE).

Mardi 8 Décembre 2020

D’après walfgroupe.com, le député qui serait en pourparlers avec Macky SALL en vue de rallier la mouvance présidentielle, tient désormais les rennes d’un parti politique.



Seulement, le PUR, qui l’avait investi aux législatives, qui lui ont permis d’obtenir son mandat, pourrait bien réclamer le poste que le professeur Issa SALL occupe à l’Assemblée nationale.



