«Séquestration» de Sonko à la Cite Keur Gorgui : Liberté VI, Sacré Cœur 3 et Vdn, ces quartiers sous la furie dévastatrice des manifestants C’était chaud à Dakar ! Des jeunes ont manifesté presque dans beaucoup de quartiers de la capitale sénégalaise. De la Vdn, Sacrée- Cœur, Mermoz en passant par Liberté VI, de violents affrontements ont été constatés.

Des scènes de violence ont ainsi éclaté entre les forces de l’ordre et les partisans du leader de Pastef séquestré chez-lui. Pis, malgré leur écharpe, des députés ont été gazés. Les membres de Yewwi Askan Wi (Yaw) n’ont pas pu accéder au domicile de Ousmane Sonko.



Toutes les artères menant chez Ousmane Sonko étaient bloquées par les forces de l’ordre. Les affrontements ont été ainsi notés un peu partout entre les jeunes et les forces de l’ordre sur la Vdn, Sacré Coeur 3 et Liberté VI. Des vitres des chantiers du busrapide transit (BRT) ont été détruites et brulées par les manifestants sur les deux voies de Liberté VI.



Deux bus de DDD brulés sur les mêmes lieux. Les gendarmes ont ainsi riposté aux jets de cocktails Molotov par des tirs de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants et les empêcher d’attaquer le magasin Auchan de Sacré-Cœur 3. Par mesure de précaution et pour éviter les surprises, les forces de l’ordre arrêtaient les motocyclistes et vérifiaient qu’ils n’étaient pas armés



Autres dégâts constatés.



Des véhicules appartenant au ministre Serigne Mbaye Thiam ont été brulés et trois véhicules incendiés chez l’ancien ministre des Sports, Mactar Ba. Etant à côté de la maison de l’ancien ministre, la mosquée Masdjiid Mohammed a été ainsi touchée et le corbillard incendié involontairement. Deux bus de Dakar Dem Dikk ont été incendiés au terminus de Liberté VI. La station totale de Liberté 6 attaquée, saccagée et brulée par les manifestants.



Les habitants des quartiers ont exprimé leur désarroi face aux saccages répétitifs. Les maisons des hommes politiques ciblées « L’Etat prendra ses responsabilités, les habitants se sont sacrifiés pour bâtir cette mosquée. Une personne qui attaque ces lieux de culte n’est pas citoyenne. On croyait qu’au Sénégal qu’on ne brûle pas des mosquées et des corbillards. Cela dépasse une compétition politique. Si on répondait à ce rapport de force, on n’allait pas bruler nos maisons. Nous, on est resté républicains », a déclaré le ministre Mactar Ba.



Les voisins de Mactar Ba sont sortis, pour lui manifester leur solidarité. Tout le monde est sorti malgré le danger pour éteindre le feu avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.

