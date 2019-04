Série de départ en perspective: Le Président Sall vise directeurs généraux, admis à la retraite depuis 4 ans

Le président Macky Sall n’est plus sur le point de badiner dans sa nouvelle option d’accélérer les taches attribuées à la République. D’après une source bien au cœur du système, le Président Sall a demandé à tous les ministres depuis la semaine passée, de lui donner les noms des directeurs généraux et leurs précédentes dates de nominations.



Sur sa table, nous révèle-t-on, 5 noms de directeurs généraux, tous admis à la retraite depuis 4 ans s’y trouvent actuellement.



Ainsi, ladite source précise qu’il s’agit du directeur de la Daf, Ibrahima Diallo, du DG de l’agence de construction des bâtiments et édifices publics, Mme Socé Diop Dione, du DG de la poste, Siré Dia, du DG de la fondation droit à la ville du Ministère de l’urbanisme, Pape Demba Niang et du DG de la RTS, Racine Talla.



Affaire à suivre…



Leral



