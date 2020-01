Serigne Atekh Mbacké à Pape Gorgui Ndong: "Tu as tout mon soutien"

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2020 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Le marabout Serigne Atekh Mbacké, fils de Serigne Fallou Mbacké a rendu une visite de courtoisie ce jeudi (hier) à Pape Gorgui Ndong « élu » récemment meilleur maire de Pikine. Il a été reçu avec tous les honneurs par ce dernier et les populations de Pikine Ouest. En compagnie d’une forte délégation, le marabout a réitéré son estime à l'endroit du maire de Pikine Ouest et a aussi salué sa « détermination et sa persévérance dans son combat pour le bien-être des populations de sa commune. Serigne Atekh Mbacké a, devant une forte assistance, prié pour lui afin qu’il réussisse sa mission. Et le guide religieux d’adouber l’édile de Pikine-Ouest : «Tu as mon soutien. J’ai tout laissé entre les mains de Serigne Touba. Je prie Dieu qu’il te donne la paix et qu’il en fasse autant pour le Sénégal… »

L’ancien ministre de la jeunesse a profité de cette visite, pour demander à son hôte du jour, de « prier ardemment » pour le chef de l’Etat pour la réussite du Plan Sénégal émergent. Pape Gorgui Ndong a réitéré devant le marabout les ambitions du chef de l’Etat pour le Sénégal et il a sollicité des prières, mais aussi un soutien du marabout pour atteindre ses objectifs.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos