Serigne Babacar Sy Dabakh- Ndiol Fouta : un homme de conviction et d’une fidélité remarquable.. Serigne Babacar Sy ou affectueusement appelé Ndiol Fouta, est un homme de conviction et d’une fidélité remarquable.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Octobre 2022 à 11:53 | | 0 commentaire(s)|

De par sa haute stature physique, morale et civique, son esprit, sa connaissance des hommes et ses prises de conscience des problèmes de la société, Serigne Mbaye Sy Abdou un homme effacé, est déjà très remarqué du fait de sa présence dans les daaras de Tivaoune.



Sa connaissance ordinaire et gnostique, peu semblable du reste, révèle en réalité que seul celui qui fait fi du savoir aura la connaissance pure. Ainsi, il est à l’image de son père, Dabakh, un guide religieux très énigmatique, doté d’une moralité et d’une probité légendaires.



Dans ce sillage, sa préoccupation première est de revivifier les valeurs patriarcales comme il se plait à le dire : «Il n’y a dans ce monde que la vertu, le savoir et la vérité qui soient dignes de m’occuper.» Qu'Allah lui accorde une longue vie .

#Creditphoto_asfiyahi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook