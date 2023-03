Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife des tidianes malade depuis deux ans : ces actes salués du Président Macky Sall Depuis plus de deux ans, le chef suprême des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, est confiné au lit et suit un traitement médical en vue de participer à l'inauguration de la grande mosquée de Tivaouane. Lors de la cérémonie officielle de la 93e Ziarra générale, Serigne Habib Sy Mansour. Ces actes de solidarité et assistance du Président Macky Sall sont largement salués.

Lundi 13 Mars 2023

Lors de la cérémonie officielle de la 93e Ziarra générale, Serigne Habib Sy Mansour a fait une importante déclaration concernant le traitement médical de Serigne Babacar Sy Mansour, nous dit senenews.com.



« Je voudrais, devant les autorités, témoigner d’un acte fort qu’a posé le président Macky Sall. Nous savons tous que depuis plus de deux ans, le khalife est alité. C’est le chef de l’État lui-même qui a affrété un vol spécial pour que le khalife puisse être évacué », révèle le fils de Serigne Mansour «Boroom Daradji».



Un geste qui a incité Serigne Habib Sy à remercier chaleureusement le président de la République. De même, Serigne Cheikh Tidiane Sy Dabakh a énoncé : «Toute personne qui respecte nos autorités religieuses aura notre respect et recevra nos prières ».



