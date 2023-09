Serigne Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé Fatma, président Commission communication du Magal : « Nous avons placé la barre haut… » Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Septembre 2023 à 17:44 | | 0 commentaire(s)|

Tirant le bilan du Grand Magal, le président de la Commission communication, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, a magnifié les « performances » notées lors de l’édition 2023. « Nous avons placé la barre haut », a-t-il notamment lancé, faisant allusion à l’organisation et surtout à l’aspect communication. « Pour cette année, nous avons apporté beaucoup d’innovations. Et pour la […] Tirant le bilan du Grand Magal, le président de la Commission communication, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, a magnifié les « performances » notées lors de l’édition 2023. « Nous avons placé la barre haut », a-t-il notamment lancé, faisant allusion à l’organisation et surtout à l’aspect communication. « Pour cette année, nous avons apporté beaucoup d’innovations. Et pour la cérémonie officielle, nous avons confectionné des bracelets avec des Qr Code contenant beaucoup d’informations sur la vie de Touba qui pourront être utiles même après la cérémonie », a ajouté le guide religieux. Celui-ci précise qu’ils veulent avoir les meilleurs standards d’organisation pour Touba et qu’ils ne lésineront pas sur les moyens pour mettre pèlerins et journalistes dans de très bonnes conditions. « C’est ce qui nous a permis d’atteindre ce niveau de performance », renchérit-il. Revenant sur l’affluence record de cette année révélée par une étude commanditée par la Commission organisation, M. Mbacké s’est réjoui de constater que « malgré toutes les difficultés liées à l’eau et à l’assainissement, les Sénégalais se sont fortement mobilisés pour répondre à l’appel de Serigne Touba ».



Source : Source : https://lesoleil.sn/serigne-cheikh-abdoul-ahad-gai...

Accueil Envoyer à un ami Partager