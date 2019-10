Serigne M’Baye Thiam: « On peut se séparer en politique et, après se retrouver »

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Octobre 2019

Les « Retrouvailles de la famille socialiste », sont bien possible si l’on se fit à Serigne Mbaye Thiam pour qui en politique, on ne doit pas dire jamais. Et pour ces retrouvailles, tout dépendra de la dynamique politique électorale, sociale. Le responsable politique de Keur Madiabel rappelle que l’histoire du Parti socialiste est faite de séparations et de retrouvailles.



« En politique, il ne faut jamais dire jamais. Parce que vous vous souvenez, l’histoire du Parti socialiste est faite de séparations et de retrouvailles. Je vous fais observer que, la naissance de l’ancêtre du Parti socialiste (PS), qui est le Bloc démocratique sénégalais qui a quitté la SFIO séparé de Lamine Gueye en 1946. Lamine Gueye est resté dans la SFIO et Senghor a créé le Bloc Démocratique Sénégalais en 46 quand ils se sont séparés, en 1958, ils se sont retrouvés au sein de BPS (Bloc Populaire Sénégalais) entre temps, Lamine Gueye avait créé le Parti Sénégalais de l’Action Socialiste », a fait savoir Serigne Mbaye Thiam.



Selon le responsable politique de Keur Madiabel, « c’est pour vous dire qu’on peut se séparer en politique et se retrouver. Ce n’est pas quelque chose qu’on décrète. Donc les dynamiques politique, sociale, électorale, les dynamiques de retrouvailles sur les positions communes amènent les gens à se retrouver ».

