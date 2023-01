Serigne Mboup le patron de CCBM : «Je ne crois pas aux organisations patronales» «Je ne crois pas aux organisations patronales». Une déclaration du président de l’Union nationale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture, Serigne Mboup.

L’invité du Jdd d’ajouter : «J’étais membre de l’Unacois. Je suis membre jusqu’à présent du CNES et du CNP. On peut être membre sans y croire. Je préconise de renforcer les chambres consulaires que nous ne pouvons pas diviser. J’ai participé au Cis (Club des investisseurs sénégalais) parce qu’au moins c’était un cadre d’investissement.



Mais, le Cis s’est transformé en un syndicat. Pour les autres organisations, une personne est à la tête depuis plus de 20 ans. Il gère ses affaires au lieu d’aller travailler. C’est pourquoi je ne crois pas à ces organisations patronales.»



Commentant l’initiative du Pdg du groupe ECO¬TRA, Abdoulaye Sylla, qui a lancé le «Club 50% de préférence nationale», l’homme d’affaires se démarque. «Pourquoi pas 100%», se demande-t-il, soulignant que «nous devrions avoir 100% de la commande publique. Les Turcs n’imaginent même pas donner 1% aux entreprises étrangères. La France ne le fait pas»

