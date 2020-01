Serigne Mountakha Mbacké, parrain du Gamou annuel de Diacksao: Les Images de la Visite de Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh à Touba Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2020 à 15:14 | | 0 commentaire(s)| L’édition 2020 du Gamou annuel de Diacksao, prévu le samedi 08 février, est des plus attendues. Pour cause, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, est désigné comme le parrain officiel de l’événement. Ce qui constitue, dès lors, une fierté au regard des relations de fraternité entretenues et affichées entre Touba et Tivaouane.



A ce titre, Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh, maître d’œuvre de l’organisation, à la tête d’une forte délégation, s’est rendu dans la cité religieuse du mouridisme ce lundi 4 janvier 2020, pour rendre visite au Khalif afin de lui faire part du choix porté sur lui.

Au nom du Khalif General des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, les émissaires sont reçus avec tous les honneurs à Touba.



Très honoré, Serigne Mountakha Mbacké a tenu à remercier Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh, pour cette marque d’estime. Il a souligné la fierté qui l’anime pour avoir été associé de si fort belle manière à ce Gamou de grande envergure.



Au sortir de cette visite, Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh et sa délégation ont rendu visite tour à tour à Serigne Abo Mbacké, le khalif de Serigne Fallou Mbacké et Serigne Abdou Samath Mbacké Ibn Serigne Sohibou. Des visites de courtoisie qui entrent dans le cadre du renforcement des liens et échanges religieux entre les deux familles. Ils n’ont n’a pas manqué de revenir sur les relations entre les deux familles religieuses qui, selon eux, ont toujours défendu ensemble les mêmes valeurs et œuvrent dans le même sens pour le bien être de la communauté et la paix au Sénégal.



Ainsi, cette journée du lundi 06 janvier a été riche en échanges entre les joyaux de Touba et Tivaouane et réitère les fondements d’un lien éternel.



Le Gamou de Diacksao est prévu le Samedi 8 Février 2020.

