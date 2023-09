Serigne Moustapha Sy déclare que c'est Ousmane Sonko qui a besoin de son électorat, non le contraire Champ de Courses, Sénégal - Lors de son traditionnel Gamou au Champ de Courses, le guide spirituel des Moustarchidine wal Moustarchidati, Serigne Moustapha Sy, a abordé divers sujets politiques, notamment la dissolution du parti Pastef et la situation d'Ousmane Sonko. Dans ses déclarations, Serigne Moustapha Sy a pris position de manière inattendue en faveur de Sonko.



Le Gamou, une célébration religieuse annuelle très suivie au Sénégal, a été l'occasion pour Serigne Moustapha Sy de s'exprimer sur la scène politique. Il a commencé par critiquer la décision de dissoudre le parti Pastef, qualifiant cette mesure d'injuste. Il a rappelé que ce n'était pas la première fois qu'un tel acte se produisait dans le pays.



Cependant, ce qui a particulièrement retenu l'attention de l'assemblée, c'est lorsque Serigne Moustapha Sy a déclaré : « C'est injuste de dissoudre le parti Pastef. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Mais je peux assurer que nous pouvons amener avec nous Ousmane Sonko. » Cette déclaration a suscité des réactions diverses parmi les fidèles présents, certains étant surpris par cette prise de position inattendue.



Serigne Moustapha Sy a ensuite poursuivi en affirmant que c'était Ousmane Sonko qui avait besoin de son électorat et de son soutien, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Cette déclaration a soulevé des questions sur d'éventuelles discussions en coulisses entre les deux figures politiques.



Il n'a pas manqué non plus de critiquer le Président Macky Sall et son régime, comme cela est devenu une habitude chez lui lors de ses discours politiques. Le guide spirituel des Moustarchidines a évoqué diverses préoccupations politiques et sociales, témoignant ainsi de son influence sur la scène politique sénégalaise.



La déclaration de Serigne Moustapha Sy à propos d'Ousmane Sonko soulève des interrogations quant à l'évolution future de la scène politique sénégalaise. Il reste à voir comment cette déclaration sera interprétée par les acteurs politiques et les électeurs du pays, et si elle aura un impact sur les prochains événements politiques à venir.

