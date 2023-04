Sermon de l'imam de la grande mosquée: Ce qu'en pensent Abdoulaye Makhtar Diop et Moustapha Camara Rédigé par leral.net le Samedi 22 Avril 2023 à 19:33 | | 0 commentaire(s)| L’imam ratib de la grande mosquée de Dakar, El Hadj Alioune Samb, a évoqué dans son sermon l’éducation des enfants, la prière etc . D'aprés Abdoulaye Makhtar Diop, Grand Serigne de Dakar, le président de la République a parlé dans le même sens que l'Imam. Selon lui, si les jeunes appliquent les recommandations de l'imam et du Président Sall la paix règnera dans ce pays. Un autre fidèle, Moustapha Camara a apprécié le sermon de l'imam.



