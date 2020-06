Service de la dette : Le Sénégal bénéficie d’une suspension de plus 90 milliards Le Sénégal a bénéficié d’une suspension du service de la dette dû aux créanciers budgétaires officiels pour un montant total de quatre-vingt-dix milliards cinq cent soixante-sept millions sept cent quatre-vingt mille huit cent soixante-quatorze (90 567 780 874) de francs Cfa entre le 1er juin 2020 et la fin de l’année, soit 13,51 % du service de la dette extérieure dû en 2020.



Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juin 2020 à 02:12 | | 0 commentaire(s)|

Selon le ministère des Finances et du Budget qui donne la nouvelle à travers un communiqué de presse, cela a matérialisé la participation du Sénégal à l’initiative de suspension de la dette prise par le G20, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (Fmi), en vue de permettre aux pays éligibles de mieux faire face aux répercussions sanitaires, sociales et économiques de la Covid-19.



A signaler, d’après toujours la même source, que «la République du Sénégal entend affecter l’espace budgétaire ainsi libéré au financement des dépenses sanitaires, sociales et économiques inscrites dans le programme de résilience économique et sociale annoncé le 3 avril 2020 par le président de la République Macky Sall pour lutter contre les effets de la pandémie». Ainsi, les services compétents du ministère des Finances et du Budget engageront, dans ce cadre, les discussions avec le secrétariat du Club de Paris et les créanciers bilatéraux officiels pour une mise en œuvre ordonnée de cette participation.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos