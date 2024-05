Ses cadres en séminaire d’évaluation et de perspectives: Mimi Touré remobilise ses troupes L’As- Le Mouvement pour l'intégrité le mérite et l'indépendance (Mimi) a tenu ce week-end un séminaire de réflexion pour évaluer et surtout pour ouvrir des perspectives. C'était une occasion de remobiliser l'ensemble de ses cadres au niveau national.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2024 à 18:31

D'après le coordonnateur national, cette initiative vise à réitérer leur engagement à la coalition Diomaye Président. Il confirme aussi leur soutien au gouvernement d’Ousmane Sonko. Ahmad Dieng et Cie se disent engagés à accompagner le régime quel que soit le prix à payer. D'autant que, pour eux, les dividendes politiques sont des questions annexes.



«C'est vrai que nous avons des cadres, nous avons des compétences. Si on nous associe à la gouvernance on est preneur mais on n'est pas demandeur. Ce n'est pas pour nous quelque chose qui fonde notre décision d'accompagner le gouvernement», affirme le coordonnateur général des cadres de Mimi



