Sétal Sunu Rèew à Kolda : Les autorités dénoncent la faible implication des jeunes du mouvement navétane

La neuvième édition Setal Sunu Réew a vécu à Kolda comme dans le reste du pays. Toutefois, au Fouladou, les jeunes du mouvement navétane ont brillé par leur absence. Une faible implication de ces derniers a laissé un goût amer chez les autorités qui montent au créneau pour lancer un appel au civisme. " Nous continuons à déplorer l'absence de la jeunesse du mouvement navétane pendant ces opérations de nettoiement " a déclaré le gouverneur Moustapha Ndiaye. L'autorité a aussi regretté le fait que les riverains des sites ciblés ne sont pas sortis pour cette opération. Il s'agit des habitants des quartiers qui environnent le grand marché de Kolda.



De l'avis du gouverneur, les usagers de ce marché sont très faiblement représentés lors de cette journée. Du côté du colonel commandant de la zone militaire numéro 6, la pilule est difficile à avaler. "J'ai un sentiment de déception face à la faible implication des populations civiles surtout du côté de la jeunesse sportive" a déclaré le colonel Théodore Adrien Sarr qui invite les jeunes à s'approprier cette noble initiative pour rendre notre cadre de vie propice à la vie surtout humaine. Venu sur les lieux, rateau et pelle à la main, Mamadou Lamine Dianté n'a pas caché son amertume. "La très faible participation des jeunes est à déplorer" a lancé le président du Haut Conseil du Dialogue social. D'ailleurs, M Dianté appelle les mouvements associatifs à une prise de conscience pour mieux accompagner ces genres initiatives afin d'offrir un environnement sain. " les tas d'ordures trouvés çà et là au marché de Sikilo prouvent à suffisance que nos marchés ont un problème d' insalubrité qui met en danger la vie des populations", a relevé Monsieur Dianté.

Malgré la faible mobilisation des jeunes du mouvement navétane, le marché de Sikilo, du populeux quartier de Kolda, a fait peau neuve. Les forces de défense et de sécurité ont nettoyé tous les coins et recoins du marché avec les agents de la SONAGED, du cadre de vie, de l'administration, de l'urbanisme, les élèves des établissements scolaires... Les sapeurs pompiers ont nettoyé le marché à grande eau à côté des agents du Service National de l'hygiène.

Source : https://senemedia.com/annonce-78516-stal-sunu-rew-...