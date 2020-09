"Seulement" 48 milliards sur les 764,5 milliards F CFA dépensés - Ousmane Sonko défié et invité à l'Onas ce... Lansana Gagny Sakho, le directeur général de l’Onas a tenu à démentir le chiffre de 48 milliards avancé par le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko sur les 764,5 milliards de francs CFA.

Même si la mise en œuvre du plan décennal de lutte contre les inondations a fait l’objet de critiques, le Dg de l’Onas précise que le programme mobilise un montant total de 764,5 milliards et non 767 milliards de francs CFA.



« Quand vous faites un plan, vous dites que j’ai envie de dépenser 765 milliards, ce n’est pas parce que vous êtes dans une linéarité, dans laquelle vous dépensez une somme indiquée chaque année. Nous dépensons en fonction de ce que nous pouvons mobiliser ».



Le budget du plan décennal est réparti en trois volets, selon le patron de l’Onas : 5,5 milliards pour l’aménagement du territoire, 483 milliards pour la restructuration urbaine et les relogements, 276 milliards pour la gestion des eaux pluviales.



« L’Onas intervient dans le programme qui mobilise 276 milliards », a-t-il fait savoir à MIK lors de son passage à Itv.



Le Dg de l'Onas n'a pas manqué defier Ousmane Sonko sur ses spéculations.



« S’il le désire, je l’invite à l’Onas lundi pour lui montrer, pièce par pièce, l’ensemble des montants qui ont été dépensés uniquement à l’Onas ».



