Seydi Gassama répond à Macky : « Dix ou 12 ans à la tête d’un État…c’est suffisant pour réaliser son programme et partir» Décidément, la sortie du président Sall sur la limitation des mandats en Afrique qui seraient un frein au développement économique de l’Afrique face aux procédures incompatibles qui conditionnent les décaissements, a profondément touché les acteurs de la société civile. Après Birahim Seck du Forum civil, c’est au tour du Directeur exécutif de Amnesty International d’apporter la réplique, sur son compte Twitter.

Dimanche 8 Mai 2022

« Dans un continent où, dans la plupart des États, les contre-pouvoirs sont faibles, et où le président en exerce contrôle l’appareil d’État et dispose de toutes les ressources publiques, seule une limitation des mandats présidentiels permet d’assurer l’alternance au pouvoir», a d’emblée indiqué Seydi Gassama qui ne s’en limite pas.



« L’alternance au pouvoir est la seule panacée contre les guerres civiles et les coups d’État et aucun État africain n’est à l’abri de ces fléaux», estime M. Gassama qui renchérit que « Dix ou 12 ans à la tête d’un État, quelque soit la lenteur des procédures, c’est suffisant pour réaliser son programme et partir».

Sud Quotidien



