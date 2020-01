Seydou Guèye : « le président Macky Sall a donné l’instruction de l’exclusion de Moustapha Diakhaté » Le ministre conseiller en communication de la présidence de la République, porte-parole de l’Apr a confirmé que c’est le président Macky Sall qui a donné l’ordre d’exclure Moustapha Diakhaté de l’Apr lors de la réunion du Secrétariat exécutif national de l’Apr.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Janvier 2020 à 12:06 | | 0 commentaire(s)|

« Le président a donné l’instruction à la commission d’exclure Moustapha Diakhaté. Quand on a décidé d’être contre un parti, il faut aller face à ce parti. La politique est une réalité de terrain, pas une affaire de facebookie avec le courage du clavier », a déclaré Seydou Guèye, dans l’émission grand Jury de ce dimanche sur la RFM.

Moustapha Diakhaté a mis en place un courant dénommé ‘’Manko Taxawu Sunu Apr’’ et a rejeté son exclusion de l’Apr.



