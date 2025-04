Sicap Mbao : une collision entre un charretier et un scootériste fait un mort

Un grave accident s'est produit vendredi dernier à Sicap Mbao, sur le pont surplombant l'autoroute à péage. Les Échos, repris par Seneweb, explique qu'un scootériste a percuté violemment une charrette. Le conducteur de la moto, G. Mbodj, a tenté de doubler un véhicule en manœuvrant dangereusement et s'est retrouvé dans la voie opposée, où il a percuté de front la calèche conduite par M. Diouf.



Le motard a été projeté au sol et a immédiatement succombé à ses blessures, notamment un thorax écrasé par l'une des banquettes de la charrette. Malgré les tentatives de secours des témoins, il est décédé sur place, d'après la même source.



Il s'avère que le motard, marié à deux épouses, n'était pas un conducteur expérimenté et avait emprunté la moto d'un ami pour faire des courses. M. Diouf, le charretier, né en 2001, a été interpellé et placé en garde à vue. Il est poursuivi pour homicide involontaire, complète Les Échos.

Mame Fatou Kébé