Sidiki KABA a procédé à l'ouverture de l'Ecole supérieure de guerre et du CEM (session 2022-2023) Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Septembre 2022 à 22:11 | | 0 commentaire(s)| La cérémonie d’ouverture de l’Ecole supérieure de guerre et du Cours d’état- major session 2022-2023, a été tenue ce jeudi au Camps Général Idrissa FALL.

L’Institut de Défense du Sénégal est un pôle d’excellence de l’enseignement militaire supérieur.

Selon le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, qui a présidé cette cérémonie, l’institut a pour vocation de former de futurs décideurs, aptes à tenir des emplois au sein d’états majors nationaux ou multinationaux et ultérieurement dans de grands commandements et services.



Accueil Envoyer à un ami Partager