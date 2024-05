Signature de 23 arrêtés (CAP-CEAP) et de 30 décisions de nomination: Moustapha M.Guirassy soulage plus de 5000 enseignants Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mai 2024 à 01:54 | | 0 commentaire(s)|

C'est un grand pas que le ministère de l'éducation nationale Moustapha Guirassy a franchi ce Jeudi en posant un jalon important pour régler l’apurement du passif des accords qui constitue depuis fort longtemps le nœud du problème dans le secteur de l’éducation. En effet, le ministre a présenté 23 arrêtés signés qui impactent directement 4030 enseignants bénéficiaires. "Ces enseignants attendaient ces arrêtés depuis fort longtemps et beaucoup ont souffert de l'absence de ces arrêtés.



Et il a fallu une organisation, une pression à l'interne et aussi à d'autres niveaux en dehors du département ministériel pour arriver à ce résultat", a déclaré le ministre lors de la rencontre, annonçant que dans moins de 10 jours, ils vont complètement vider ce passif des arrêtés qui est extrêmement important pour les enseignants.



Selon toujours son argumentaire, ces 23 arrêtés sont composés de 11 arrêtés relatifs au CEAP et 12 autres relatifs au CAP qui impactent respectivement 3405 et 625 bénéficiaires. En dehors de ces arrêts, poursuit le ministre, "nous avons présenté aussi aux secrétaires généraux et aux syndicats du G7 des arrêtés relatifs à des décisions de nomination au poste de responsabilités qui était attendu aussi depuis fort longtemps. Et là 30 décisions de nomination qui vont impacter 1000 bénéficiaires", a-t-il déclaré à la presse, soulignant notamment qu'ils ont pris une décision ensemble d'organiser un séminaire sur deux ou trois jours pour co-construire les réponses idoines adéquates face à certaines difficultés qui sont récurrentes et qui sont sur la table de plusieurs ministres depuis fort longtemps.

