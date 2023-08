Signature de partenariat : Les victimes de la migration clandestine, prises en charge par le protocole ONFP/Jamra ! Rédigé par leral.net le Lundi 14 Août 2023 à 16:52 | | 0 commentaire(s)| L’Office national de formation professionnelle (ONFP), en partenariat avec l’ONG islamique Jamra, va former une centaine de jeunes migrants de retour de Dubaï (Emirats Arabes Unis), en vue de faciliter leur réinsertion professionnelle et sociale. "APS"





« Nous venons de signer avec l’ONG islamique Jamra, une convention à travers laquelle il sera question, aujourd’hui et demain, de prendre en charge toutes les questions relatives à la migration irrégulière. Dans ce cadre, environ cent jeunes migrants de retour de Dubaï vont bénéficier de formations, pour une réinsertion professionnelle », a dit le Directeur général de l’ONFP, Mounirou Ly.



Il s'exprimait lors de la cérémonie de signature de cette convention de formation multisectorielle, en présence du vice-président de l’ONG Jamra, Mame Mactar Guèye, le vendredi 11 août 2023, à Dakar.



« Les modules de formation seront sanctionnées par un titre de qualification qui sera reconnu par les branches professionnelle et tous les domaines de formation concernés notamment, le secteur économique du bâtiment et des travaux publics (BTP), l’informatique, l’agriculture, etc. », a-t-il ajouté, appelant à impliquer « toutes les structures de l’Etat et même les Organisations non gouvernementales, pour trouver une solution à la question de la migration clandestine ».



Pour sa part, le vice-président de l’ONG Islamique Jamra, Mame Mactar Guèye a précisé que l’élément déclencheur de ce partenariat avec l'ONFP, est l’audience qu’il avait eue avec le chef de l’Etat, Macky Sall, le 9 mai de l'année dernière, pour lui transmettre fidèlement les cris de détresse des migrants sénégalais victimes d’escroqueries et bloqués à Dubaï, où un trafiquant de migrants leur avait promis du travail. Ils avaient sollicité la médiation de Jamra pour se faire entendre des autorités de l'Etat, afin de sortir de l'ornière.



Suite au rapatriement de ces victimes des réseaux de trafics de migrants, la signature de cette présente Convention de partenariat, liant Jamra à l’ONFP, entre dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme national intitulé «Forum social national de réintégration professionnelle des migrants».



La rencontre de ce vendredi 11 août 2023, à la Résidence Mamoune, est un « Atelier d’identification des besoins en formation qualifiante pour les migrants de retour de Dubaï ».



« DIEU soutiendra son adorateur tant que celui-ci viendra en aide à son frère dans le besoin »; « Le croyant est pour le croyant comme l’édifice dont une partie supporte l’autre » [Prophète Mouhammad, psl, rapporté par Buqari et Muslim]. (Jamra / APS).



