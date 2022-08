Sipres 1: Une route en chantier depuis 5 ans, à l'origine des maux de la cité Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Août 2022 à 21:12 | | 0 commentaire(s)| La cité Sipres 1 s’expose à des problèmes d’accessibilité routière. Ainsi, les populations résidentes, vivant le calvaire dénoncent les lenteurs, notées dans la réalisation des travaux de la route, jouxtant l'école Sénégalo-Japonaise. Ladite route, peinant à être achevée a été entamée depuis 2017. Après 5 ans, rien de plus n'a été fait pour achever les travaux.



Les populations de Siprès 1 considèrent que l’absence de volonté d’achever les travaux de cette route a entraîné beaucoup de dégâts dans ce quartier paisible. Et, les dégâts sont plus ressentis en cette période d'hivernage. Ne pouvant plus supporter les tracasseries et autres complications subies en hivernage, les résidents et usagers de cette route, accès principal de ce quartier haussent le ton.



Il s’agit d’après elles, d’une manière de se faire entendre par les autorités en charge des infrastructures routières. Seulement, les populations meurtries et désorientées, attendent de ces autorités une accélération des travaux et de son achèvement dans les plus brefs délais.



