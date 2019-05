Sit-in: le collectif contre la violence faite aux femmes réclame la protection de l’Assemblée nationale et des prisons

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mai 2019 à 14:17 | | 0 commentaire(s)|

L’Association des juristes du Sénégal et d’autres associations féminines sont en sit-in, ce matin, à la place de la Nation pour dénoncer les violences faites aux femmes.



Elles disent stop à ces violences, à l'instar de Miriam Dior, membre du collectif contre la violence faite aux femmes : « Lorsqu’on se barricade dans notre maison et quand même on y s’y retrouve pour nous agresser, il y a problème. Lorsqu’on se retourne en marchant pour voir si celui qui nous suit n’est pas un agresseur, il y a problème. Nous avons peur et nous disons non à cette violence. La population doit être vigilante. L’Assemblée nationale et les prisons doivent nous protéger de ces gens ».













RFM

