Sitor Ndour: «Les conditions d’incarcération sont très difficiles et…je suis malade»

Sitor Ndour était aux bancs des accusés mercredi devant la chambre criminelle de Dakar. L’ancien directeur général du Coud est poursuivi pour viol sur sa femme de ménage, A Thiam, âgée de 16 ans. La mine radieuse, l’accusé est apparu dans un boubou traditionnel de couleur beige pour expliquer d’emblée les conditions de sa détention préventive. En prison, dit-il, les conditions sont très difficiles. «Je croyais qu’aujourd'hui, j'allais voir le bout du tunnel. Je suis souffrant, raison pour laquelle je sollicite votre compréhension pour un renvoi à la prochaine session de la chambre», a indiqué Sitor Ndour, relate L'As.



Pour sa part, la partie civile a demandé le renvoi du dossier, le temps qu’elle constitue un avocat. Conseil de la défense, Me El Hadj Diouf qui décrit son client comme un homme de valeur et d’honneur estime que ce dernier a souffert de cette histoire. «Il est incapable de faire cette bassesse. On l'a arrêté sur la base d'une accusation d'une fillette manipulée. Pis, rien ne démontre le viol. Tout ce que la fille a dit est faux. On n’a rien trouvé dans le dossier. On va démontrer le complot», affirme le tonitruant avocat qui estime que son client est pris en otage alors qu’il a des droits. «Il a une épouse, des enfants et des militants. Il mérite d'être mis en liberté provisoire, car il n'a rien à se reprocher», a-t-il clamé.



Son confrère, Me François Senghor, abonde dans le même sens et souligne que Sitor Ndour présente les qualités de représentation en justice. «Si vous le mettez en liberté, il comparaîtra. Il a intérêt à être réhabilité. Il s'agit d'un viol sans certificat médical», a lancé Me Senghor à l’endroit du juge. Me Baboucar Cissé indique que c’est par amitié qu’il a défendu l’accusé qui fut son camarade de promotion à l'université. «C'est un homme courtois. La délégation judiciaire devait entraîner un non-lieu, parce que les procès-verbaux plaident en faveur de M. Ndour. Vous avez mis un homme innocent en prison. Nous avons versé dans le dossier un certificat d'élection de domicile. Il ne va jamais se soustraire à l'action de la justice. Mieux, l'accusé a présenté un certain nombre de garanties», affirme la robe noire qui sollicite une énième fois la liberté provisoire.



De l’avis du ministère public, l’accusé ne présente aucune garantie de représentation en justice. «Il nie des faits qui sont suffisamment graves. Le fait qu'il nie nécessite une comparution devant cette barre», souligne le délégué du parquet. Finalement, le président de la chambre criminelle a rejeté la demande pour risque de troubles à l'ordre public avant de confirmer le renvoi du dossier au 15 mars prochain. Pour rappel, Sitor Ndour est accusé d’avoir violé sa femme de ménage âgée de 16 ans à l’époque des faits. La victime présumée n’était en poste chez le responsable de l’Apr que depuis trois jours. Le mis en cause a rejeté les accusations, affirmant être victime de chantage et de tentative d’extorsion de fonds dans cette affaire. Il a lui-même porté plainte contre son accusatrice pour diffamation.