Situation alarmante des détenues politiques : des organisations civiles lancent un appel aux autorités

Le communiqué rappelle que depuis le lundi 09 octobre 2023, ces femmes ont entamé une grève de la faim pour réclamer leur libération immédiate et sans condition, ainsi que l'amélioration des conditions de détention à la Maison d'Arrêt des Femmes de Camp Pénal. Malgré leurs revendications légitimes, la direction de l'établissement a ignoré leurs demandes fondamentales, privant ces femmes de leurs droits humains élémentaires.



« Nos organisations demandent instamment aux autorités compétentes de prendre des mesures immédiates pour garantir la sécurité, la santé et les droits fondamentaux de ces détenues politiques. Nous exhortons également les organisations des droits de l'Homme à se mobiliser et à faire pression sur le gouvernement afin d'assurer que ces femmes soient traitées avec dignité et respect conformément aux normes internationales des droits de l'homme », ont elle demandé.



« Nous appelons tous les citoyens épris de justice à se mobiliser pour soutenir ces femmes dans leur lutte pour la justice et la liberté. Nous demandons également l'ouverture d'une enquête indépendante sur les violations des droits de l'homme perpétrées à la Maison d'Arrêt des Femmes de Camp Pénal. » Ajoute le document





Organisations signataires

( par ordre alphabétique)



Chemin de la Libération



Collectif des Familles des détenus



Femmes en blanc



MOJIP

Les différentes organisations signataires de ce communiqué expriment leur profonde préoccupation face à la situation alarmante des détenues politiques, dont :



1- Maty Sarr Niang ,

2- Ndeye Fatou Fall ( Falla Fleur ),

3- Ndeye Anta Fall,

4- Adji Ndao,

5- Nafissatou Gueye (Yaayu Serigne Saliou)

6- Yacine DIAGNE

7. Rose

8.Chersty, actuellement détenues dans des conditions inhumaines à la Maison d'Arrêt des Femmes de Camp Pénal.