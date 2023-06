Situation de crise du pays : Marodi.tv se démarque de la position de Pa Oumar Diop dit POD

Ces collaborateurs sont des salariés avec plus d'une centaine de collègues provenant d'horizons différents et portant des opinions plurielles.



Chez Marodi nous sommes profondément attachés à la liberté d'expression et à la diversité des opinions. Nous reconnaissons le droit de chaque individu, y compris nos collaborateurs, à exprimer leurs convictions personnelles. Cependant, il est important de noter que ces opinions sont strictement personnelles et ne reflètent pas les valeurs, les principes ni les engagements de notre entreprise.



Nous sommes une entreprise engagée envers nos clients, nos partenaires et notre communauté. Nous veillons à ce que nos actions et nos communications ne compromettent pas notre réputation et nos valeurs fondamentales.



Nous comprenons que les déclarations récentes puissent susciter des préoccupations et des réactions parmi vous, notre public. Nous tenons à vous assurer que ces déclarations ne reflètent pas notre position et que nous restons dévoués à notre mission première, celle de fournir un service de qualité tout en respectant les droits et les libertés de chacun.



Nous encourageons un dialogue ouvert et respectueux au sein de notre communauté. Nous invitons ceux d'entre vous qui ont des préoccupations ou des questions à nous les communiquer. Vos commentaires sont importants pour nous, car ils nous aident à améliorer nos pratiques et à maintenir une relation solide et transparente avec vous.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien continu. MARODI est construit sur des principes d'inclusion, de respect et de diversité, et nous restons déterminés à les maintenir dans toutes nos actions.



Nous profitons de cette occasion pour nous incliner humblement devant la mémoire des disparus, souhaiter prompt rétablissement aux blessés et transmettre un message d'appel à la paix et à la stabilité dans ces temps de crise qui touchent notre cher pays.



Serigne Massamba Ndour PDG et fondateur de Marodi TV