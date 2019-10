Situation de l’hôpital de Tivaouane : Serigne Mbaye Sy Mansour interpelle Abdoulaye Diouf Sarr Le khalife général des Tidianess a fait un véritable plaidoyer en faveur de l’hôpital Serigne Abdoul Aziz Dabakh de Tivaoune devant le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr.

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Octobre 2019 à 15:00 | | 0 commentaire(s)|

«Le minimum dont l'hôpital a besoin pour son bon fonctionnement est l’affectation de médecins et d’orthopédistes. Il y a un déficit criard de spécialistes. S’il y a du matériel et pas de spécialistes pour l’utiliser, c’et comme zéro», a-t-il dans des propos rapportés par Le Quotidien.

« Nous voulons le minimum pour l'hôpital, l'affectation de médecins, d'orthopédistes et de pédiatres; une voiture pour la directrice, des voitures de liaisons, l'augmentation de la subvention et des recrutements pour faire passer l'hôpital de niveau 1 à 3 », a embrayé Serigne Mbaye Sy Mansour.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos