Situation de la COVID 19 en Zone CEDEAO : Progrès et défis notés lors de 57ième de la session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat La cinquante-septième Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté économique de Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est tenue le 7 septembre 2020 à Niamey, en République du Niger, sous la présidence de S.E.M. lssoufou Mahamadou, Président de la République du Niger et Président en exercice de la Conférence.

Selon le communiqué final, afin de consolider les acquis enregistrés dans le cadre du processus d’intégration et de favoriser l’émergence d’une région inclusive, où règnent la paix, la sécurité et la prospérité, la Conférence a pris plusieurs décisions. Voici Progrès et défis notés lors de cette 57ième de la session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat



La Conférence note la bonne gestion de la COVID-19 par les Etats membres qui se traduit par les améliorations enregistrées en ce qui concerne la maitrise de la pandémie dans la région, suite aux mesures fortes mises en place par les Etats membres.



A ce titre, elle salue les efforts engagés par S.E.M. Muhammadu Buhari, par les trois comités ministériels de coordination pour la Santé, les Finances, le Transport et le Commerce, ainsi que par la Commission de la CEDEAO et l’Organisation ouest-africaine de la Santé (OOAS). Elle a exprimé toute sa gratitude au Champion, pour le leadership dont il fait montre afin d’assurer une riposte stratégique coordonnée, ainsi que pour le généreux soutien logistique accordé en vue de l’acheminement des fournitures médicales dans les Etats membres de la CEDEAO.



La Conférence exhorte les Etats membres à poursuivre la mise en oeuvre des mesures de lutte contre la Covid-19 afin de se prémunir contre une seconde vague de la pandémie.

En outre, elle insiste sur la nécessité de veiller à coordonner les efforts dans le cadre de la réouverture des frontières internationales afin d’assurer l’efficacité de la réponse régionale liée à la lutte contre la Covid-19, ainsi que des mesures prises pour le redressement des économies.



A cet égard, les Chefs d’Etat et de Gouvernement approuvent la mise en oeuvre immédiate des directives harmonisées concernant les protocoles en matière de transport transfrontalier, de commerce et de santé, dans le cadre de la pandémie de Covid 19 et des efforts de redressement dans la région, conformément aux recommandations des comités ministériels de coordination de la Santé, du Transport et du Commerce.



La Conférence exhorte les Etats membres, la Commission et l’OOAS à proposer une stratégie urgente pour la disponibilité de vaccins anti-

COVID-19 dans notre Région. La Conférence demande aux Etats membres d’accorder la priorité à la production de médicaments dans la Région CEDEAO en soutenant la création d’industries pharmaceutiques. A cet effet, les Chefs d’Etat et de Gouvernement instruisent le Président de la Commission à constituer une équipe d’Experts pour conduire une étude de faisabilité sur la production de vaccins dans la Région.



Afin de consolider les acquis enregistrés dans le cadre du processus d’intégration et de favoriser l’émergence d’une région inclusive, où règnent la paix, la sécurité et la prospérité, la Conférence a pris les décisions suivantes:



