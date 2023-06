Situation de la crise-actes de vandalisme : Bilan sombre de Sen’eau à la Journée du et ses conséquences attendues Pour les dégâts occasionnés par Les manifestations, le service de l’eau Sen’Eaua subi de nombreuses agressions sur la région de Dakar sur la journée du 01/06/23. Voici agence par agence, mais aussi par station, les dégâts et ses conséquences qui vont impacter les populations.….

Agences



Agence Liberté : lancement de cocktails molotov par des manifestants leur donnant accès dans l'agence :



3 véhicules incendiés : 2 Sen’eau – 1 Gthe



Vitres cassés, bureau de recouvrement saccagé



Deuxième passage des manifestants pendant la nuit : pillage des lieux, notamment les

ordinateurs



Agence Pikine : groupe électrogène brûlé et vitres cassées



Agence Guédiawaye 2 :



2 véhicules incendiés : 1 Sen’eau – 1 Gthe



Locaux complètement saccagés



1 agent de sécurité blessé



Agence de Parcelles Assainies



Centre d’accueil brûlé



Vitres cassées



Ordinateurs et clima􀆟seurs détruits



Agence de Rufisque 1



Vitres cassés faisant suite à un repli des forces de l’ordre dans l’agence



Statons de Thieudeme



Des dégâts très importants rendant l’usine inexploitable



Poste de garde incendié



Local chloration : pompes endommagées, seaux HTH volés, flexibles coupés et appareil de chloration endommagé, conduite d'entrée du réservoir et point d'injection

incendiés.



Vol des portes des locaux électrique et de chloration, et de l’entrée de la station



Local électrique et hydraulique saccagé avec destruc􀆟on de tous les équipements



Extincteurs volés



Saccage des regards de câbles, de la fosse de vidange de la chlora􀆟on et des ventouses



Local de supervision :



Vitres, portes, climatiseur, télégestion détruits ;



Vol ordinateur de supervision, imprimante, onduleur, bureau, chaises, caisse à

outils, projecteurs de remplacement, rallonges, etc



Local électrique de la station : armoire du tableau général basse tension (TGBT) et

équipements dans les armoires de commande et d'automate incendiés, ainsi que le

module de l'inverseur et un variateur.



Climatiseur, éclairages et les portes du local électrique endommagés



Jet de pierres dans le local du transformateur, entraînant la destruc􀆟on du coffret

condensateur



Porte du groupe électrogène endommagée



Fenêtres et éclairages détruits



• Conséquence



Perte de produc􀆟on de 12 000 m3 par jour



Solutions à cours et moyen terme pour combler ce déficit



Autorisation de SONES de pousser la production de KMS 3 à 6 000 m3/j (+ 12 000 m3/j)



o Sous 2 semaines, mise en place d’une pompe en manuel, sous réserve toutefois de la

faisabilité de l’opération après un diagnostic plus poussé des dégâts



o Travaux de réhabilitation global : 6 mois. Il est nécessaire d’améliorer la sûreté de site



d’exploitation par une protection adaptée (mur plus haut, porte résistant aux

infractions, barbelés, caméra, etc)



• Intervention des forces de gendarmerie locales



o Pas de réaction malgré plusieurs sollicitations



Activités Et Continuité De Service



Grand Dakar



• Fermeture des accueils clientèle depuis le 01/06/23 – 12 h



• Poursuite des interventions sur le terrain quand la situation le permet



En région



• Activité normale sauf à Bignona où l’agence clientèle est fermée pour cause de manifestation à proximité

Interventions d’urgence



• Sur les sites de production : coordination Maintenance Centrale / Cellule de sûreté



• Sur les conduites structurantes de transport : coordination Direction des Territoires / Cellule de sûreté



