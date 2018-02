Situation du pays: Déthié Fall propose un débat public entre Macky Sall et Idrissa Seck

Mercredi 7 Février 2018

En réponse à Idrissa Seck sur la politique du régime de Macky Sall, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a traité le président du parti Rewmi de «malintentionné qui a le verbe facile». La réponse n’a pas tardé. «C’est des fatuités et des bavardages que le Premier ministre est en train de faire. Aujourd’hui, il a beaucoup de choses à faire liées aux attentes des populations», réplique Déthié Fall, vice-président du parti Rewmi.



Il déclare que Idrissa Seck veut un débat public sur la situation du pays. « Je voudrais dire au Premier ministre que dans un contexte où la situation extrêmement difficile pour nos compatriotes, il devait éviter le bavardage. Il devrait s’occuper de façon vigoureuse aux revendications des syndicats, procéder au payement des bourses et voir comment appliquer une politique de prise en charge des préoccupations de nos compatriotes. Je voudrais dire aux Sénégalais que le président Idrissa Seck invite le président Macky Sall à un débat public, dossiers en main, à venir débattre des difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontés », martèle-t-il sur les ondes de la Rfm.

