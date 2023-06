Situation et enjeu politique du pays : 0umar DIoum quitte YAW et le PRP pour rejoindre le camp du Président Macky sall Rédigé par leral.net le Samedi 24 Juin 2023 à 00:11 | | 0 commentaire(s)|

Un jeune cadre et ex secrétaire national chargé de la formation et de l'école du Parti Républicain pour le Progrès (PRP) vient de quitter ledit parti et la coalition Yewwi Askan Wi (YAW). Il a choisi le camp de la mouvance présidentielle pour soutenir le Chef de l'État. "Le Président Macky Sall n'a jamais dit qu'il va déposer sa candidature. Nous attendons ce moment. D'ailleurs, il a parlé de "nous" et cela ne signifie pas qu'il a déclaré sa candidature. L'enjeu dépasse les intérêts personnels, nous, nous pensons le Sénégal dans sa globalité", a déclaré Oumar Dioum. Aussi, estime-t-il, la coalition YAW veut déstabiliser le pays. "En tant que jeune, je ne ferai pas partie de ceux qui veulent instaurer des lendemains sombres pour notre cher pays. C'est tout le sens de ma décision de quitter YAW. J'avais des responsabilités dans cette coalition mais j'ai tout arrêté pour l'intérêt du Sénégal. Ces derniers jours, le pays a failli sombrer, et ces gens de l'opposition imputent la responsabilité à l'État. Je dis non, ce n'est pas vrai", a-t-il lancé. Et d'ajouter : "Une bonne partie de la jeunesse s'est engagée à faire comme moi. C'est-à-dire rejoindre la mouvance présidentielle". Toujours selon lui, l'heure est au débat d'idées sur les réalisations du chef de l'État pour faire face à cette opposition qui a l'insulte à la bouche. C'est la posture qui sied. L'opposition sait bien que le bilan du Chef de l'État est élogieux, c'est pourquoi, elle est dans la défiance et le nihilisme. Avant de conclure : "Nous sommes là pour l'intérêt exclusif du Sénégal et des Sénégalais, contrairement à l'opposition".

Source : https://www.dakaractu.com/Situation-et-enjeu-polit...

