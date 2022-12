Situation nationale du Sénégal : l’analyse et les recommandations de la CNTS Le Bureau Confédéral de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) s'est réuni 26 Novembre 22 à la Bourse du Travail Madia Diop sous la présidence de son Secrétaire Général Mody Guiro. Analysant la situation socio-économique du pays, le Bureau Confédéral a tout d’abord salué les décisions prises par le gouvernement de procéder à la baisse des prix des denrées de première nécessité et du loyer tout demandant à l’état de prendre les dispositions nécessaires pour rendre effectives les mesures annoncées.

Le Bureau Confédéral a ensuite déploré la persistance des conflits sociaux dans certains secteurs privés, publics et parapublics au mépris des principes et valeurs du Dialogue social qui demeure l’instrument le plus approprié pour parvenir à des accords consensuels, facteurs de progrès et de paix sociale.



La Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal invite le gouvernement et les Employeurs à privilégier le Dialogue social et la négociation pour une sortie de crise dans les entreprises privées, publiques et parapublics en proie à l’instabilité du fait d’une mauvaise gestion des préoccupations légitimes exprimées par les travailleurs.



Il s’agit :



- de procéder à la suppression du système des équivalences dans le secteur de l’hôtellerie;



- de poursuivre les négociations avec les syndicats des travailleurs des collectivités territoriales et de parvenir à un Accord profitable à tous;



- d’examiner avec attention et équité la situation des travailleurs contractuels du secteur de la santé victimes d’injustice dans leur traitement salarial.



- de finaliser les négociations avec les travailleurs du secteur primaire (élevage, agriculture et pêche) sur les salaires

- de respecter les droits des travailleurs des plates-formes d'hydrocarbures offshore et des stations-services



- d’engager une réflexion inclusive sur la poste en vue de redresser et sauvegarder cet important outil





Le Bureau Confédéral invite par ailleurs le gouvernement à examiner avec les Employeurs la possibilité d’une augmentation généralisée de salaire dans le secteur privé ou l’octroi d’un crédit fiscal pour améliorer les conditions d’existence de ces travailleurs qui souffrent aussi du renchérissement du coût de la vie.





Par ailleurs, le Bureau Confédéral note avec inquiétude la reprise des perturbations dans le secteur de l’enseignement public et demande au gouvernement de veiller au respect des différents protocoles d’accord signés avec les syndicats pour garantir la stabilité du secteur.



Dans ce même ordre d’idées, le Bureau Confédéral demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder aux renouvellements des organes délibérants des Institutions de prévoyance sociale (IPRES et Caisse de Sécurité Sociale), non renouvelés depuis 2013.



Abordant les questions d’actualité, le Bureau Confédéral a tenu à condamner fermement les violences verbales et physiques constatées au sein de l’Assemblée nationale et appelle la classe politique sénégalaise, pouvoir comme opposition, à la sérénité et au sens des responsabilités tout en invitant le gouvernement et l’Assemblée Nationale à prendre les dispositions nécessaires pour la Ratification de la Convention 190 de l’OIT sur la violence et le harcèlement.



Concernant la 4ème conférence nationale des femmes travailleuses, le Bureau Confédéral demande aux organisations affiliées, de préparer cette activité, dans un esprit de solidarité et de recherche de consensus, pour faire de l'événement un grand succès.



Examinant le rapport du 5e congrès mondial de la Confédération Syndicale Internationale (CSI) tenu à Melbourne en Australie du 16 au 22 novembre 2022, le Bureau Confédéral a salué la Déclaration adoptée par le congrès et demande au gouvernement et au patronat d’oeuvrer pour l’adoption d’un nouveau contrat social, inclusif et basé sur les droits le travail décent pour sortir de la crise multidimensionnelle que traverse le monde du travail.



Le Bureau Confédéral réaffirme son soutien et sa solidarité à tous les travailleurs en lutte et lance un appel à l’unité et à la solidarité de l’ensemble des travailleurs pour plus d’efficacité de l’action syndicale.



Vive la CNTS Vive le mouvement syndical

Le Bureau Confederal



