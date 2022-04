Situation nutritionnelle au Sénégal 549.000 personnes en insécurité alimentaire à Kanel et Ranérou La situation actuelle de l’insécurité alimentaire surtout dans la région de Matam (départements de Kanel et Ranérou plus touchés) et celle de Tambacounda (Goudiry) «affole» le Secrétariat exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire (SECNSA) qui a établi un plan national de réponse à cette insécurité alimentaire, nutritionnelle et pastorale, avec un budget de somme de 40 à 44 milliards de Francs CFA.

En attendant, rien que dans les deux départements de la région de Matam, 549 000 personnes sont actuellement dans l’incapacité d’assurer convenablement les trois repas quotidiens, soit 3,1% de la population totale analysée.



Et ce chiffre pourrait s’accroître à 881 275 personnes, soit 5% de la population analysée, si rien n’est fait

Sud Quotidien



