Situation politique tendue : Doudou Kâ demande la libération de Sonko, Bassirou Diomaye et Me Moussa Diop Tribune-Depuis quelques temps, le Sénégal traverse une période de crise dont il sortira, selon Doudou Kâ, « grandi » si, estime-t-il, « nous revenons aux fondamentaux de notre République avec le respect de sa constitution et de ses institutions.

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Février 2024 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

En effet, dans le cadre du dialogue lancé depuis lundi et qui a pris fin hier, dont les conclusions sont attendues tant au niveau national qu’international, le ministre de l'Économie, du plan et de la coopération a saisi cette occasion pour partager trois recommandations :



D’abord, Doudou Kâ espère confirmer la décision du Conseil constitutionnel avec la poursuite du processus électoral en cours avec les 19 candidats retenus en l’ouvrant si possible légalement ou par consensus politique.



Ensuite, fixer la date du premier tour de l’élection présidentielle entre le dimanche 05 mai et le dimanche 9 juin 2024. Et en troisième lieu de poursuivre le processus d’apaisement du climat politique et social avec la libération de Ousmane Sonko, de Me Moussa Diop et de Bassirou Diomaye Faye pour, ditil, rendre la candidature de ce dernier conforme à l’esprit de la Constitution.



