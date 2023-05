Situation politique tendue du pays : les rois du Sine et d’Oussouye sortent pour la paix emedia.sn- Dans le cadre du renforcement de la fraternité entre leurs communautés et pour mieux consolider la cohésion sociale au Sénégal, le Roi du Sine, Niokhobaye Diouf Fat Diéne, et le Roi d’Oussouye, Sibiloumbaye Diédhiou, organisent du 12 au 16 mai 2023, une caravane culturelle pour la paix de Diakhao et Fatick à Oussouye et Ziguinchor. Et les deux chefs coutumiers ont sollicité le soutien effectif du Président-fondateur de C50% Préférence nationale, Abdoulaye Sylla.

Dans un contexte préélectoral tendu, les rois du Sine et d’Oussouye ont lancé une caravane culturelle pour la paix au Sénégal. Une initiative qui entre dans le cadre du renforcement de la fraternité entre les communautés sérère et Diola, et qui vise à impliquer les institutions traditionnelles et les patrimoines dans les stratégies de médiation pour la prévention et la résolution des conflits.



Cette caravane qui sera organisée du 12 au 16 mai permettra de mettre en valeur les mécanismes de prévention et de règlement des conflits qu’offre le patrimoine culturel. Pour une réussite totale de ce grand rendez-vous culturel, les deux institutions royales ont sollicité le soutien de Abdoulaye Sylla. Le Président-fondateur de C50% Préférence nationale, a répondu favorablement à cette sollicitation au nom de la cohésion nationale.



L’intégration des institutions traditionnelles dans les instances de la République

Dans un communiqué conjoint, les deux Rois qui comptent mobiliser les communautés pour que la culture serve à atteindre de multiples objectifs de construction de la paix, déclarent : « Nous savons que la parenté à plaisanterie qui rapproche le Sérère du Diola constitue aussi un lien partagé avec les Haal Pulaar et se retrouve dans les foyers familiaux entre cousins… à partir des patronymes. »



La mise en œuvre du programme de la caravane « devra traiter des problèmes dont Réfléchir sur l’intégration positive des institutions traditionnelles dans les instances de concertation de la République ».



Ainsi, en vue d’explorer les dispositifs culturels de construction de vivre-ensemble et de cohésion sociale, les deux rois procéderont, le 14 mai prochain, à Oussouye, au lancement d’un forum sur la paix et la réflexion qui se poursuivra à Ziguinchor les 15 et 16 mai. Ce, pour l’élargir à toutes les communautés de la nation sénégalaise.

