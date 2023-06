Situation tendue du Sénégal : Le secrétaire d’état américain s’est entretenu avec Macky Sall emedia.sn-Les Etats-Unis suivent de près la situation sociopolitique du Sénégal. Hier, le Secrétaire d’État américain s’est entretenu avec le Président Macky Sall. Dans un Tweet, Antony Blinken dit avoir discuté avec Macky « sur la situation politique et des récents troubles au Sénégal »

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juin 2023 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

. Il a présenté ses condoléances aux victimes de ces violences, tout en réaffirmant le soutien des États-Unis au peuple sénégalais ainsi qu’aux valeurs démocratiques.



Depuis le 1er juin 2023, le Sénégal traverse une crise sans précédent. Des manifestations et contestations ont éclaté dans tout le pays, en réaction à la condamnation de Ousmane Sonko, dirigeant du parti Pastef, à 2 ans de prison ferme par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar pour corruption de la jeunesse, il avait déjà été au préalable au cœur d’une affaire de viol et menaces de mort sur Adji Sarr.



Cette décision judiciaire a enflammé le climat politique déjà tendu, entraînant une série d’arrestations à travers le pays. Le parti Pastef accuse ouvertement le président Macky Sall d’entraver la candidature de Sonko aux prochaines élections présidentiel- les par le biais de manipulations judiciaires.



Emediasn





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook