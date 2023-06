Situation tendue du pays : Pape Djibril Fall a appelle à la désescalade Les violations manifestations qui émaillent le pays après la condamnation de Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse inquiètent le leader de « Les Serviteurs ». Pape Djibril Fall, à travers un communiqué de presse, interpellent tous les acteurs politiques – le chef de l’Etat en particulier - à faire preuve de retenue et à entamer la désescalade pour sortir le pays du cycle de violences qu’il traverse depuis bientôt trois ans.

Le journaliste et ses camarades disent prendre acte du délibéré de l’affaire « sweet beauty », condamnant M. Ousmane SONKO à une peine de deux ans de prison ferme, une amende de 600 000 FCFA, et des dommages et intérêts de 20 millions FCFA à payer solidairement.



En effet, Les Serviteurs s’étonnent de ce verdict et dénoncent une sorte de détournement de procédure car M. Sonko a été condamné pour une infraction différente des chefs d’accusation initiaux de viol et de menaces de mort sur la personne de Mlle Adji SARR. Cette sentence, de l’avis de Pape Djibril Fall et ses camarades, est à l’origine de la violence constatée hier avec son lourd bilan, sans compter les victimes des affrontements précédents (mars 2021) découlant toujours de la même affaire, et dont nous ne connaissons jusque-là aucune suite.



« Les Serviteurs sont contre toute judiciarisation des affaires politiques et appellent à une réelle séparation des pouvoirs pour une justice libre et indépendante », ont souligné Pape Djibril Fall et ses camarades invitent le président de la République, Macky Sall, à se montrer à la hauteur de l’enjeu historique du moment, à déclarer publiquement sa non-candidature pour la Présidentielle de 2024, et à engager une organisation du scrutin qui garantira la transparence du vœu populaire des Sénégalais.



Enfin, Les Serviteurs réitèrent leur engagement et leur solidarité aux citoyens sénégalais et les appellent au calme, à la retenue, et à la concertation qui ont toujours caractérisé ce brave peuple quelles que soient les divergences qui ont pu le traverser. Car, indique Pape Djibril Fall : « Le Sénégal est une promesse de paix et de stabilité ».

