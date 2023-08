Six cents familles de migrants disparus accompagnés par un programme depuis 2015

Le Programme d’accompagnement des familles des migrants disparus (FMD) du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a accompagné plus de 600 familles depuis le début de ses activités en 2015, a appris l’APS de son chef, Nicolas Mendy.



‘’Depuis le début du programme en 2015, nous avons accompagné plus de 600 familles, mais, à l’heure actuelle, nous aidons à travers le Sénégal 200 familles’’, a précisé M. Mendy.



Il en a fait la révélation lors de la cérémonie de clôture du FMD, en prélude de la journée internationale des personnes disparues, prévue le 30 août prochain.



Le FMD a été mis en place par la Croix-Rouge sénégalaise (CRS) en collaboration avec son réseau de volontaires et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).



‘’Le programme intervient au sein des familles des migrants portés disparus pour réduire les difficultés auxquelles elles font face’’, a-t-il précisé.



Les difficultés des familles concernées sont liées au manque d’information sur la personne disparue, aux problèmes économiques du fait de l’argent mobilisé pour le voyage du migrant et enfin aux problèmes psychologiques en rapport avec la disparition d’un proche.



Il a annoncé que la journée internationale des personnes disparues sera fêtée cette année dans un contexte marqué par une série d’incidents qui ont occasionné la disparition ou le décès de migrants qui tentaient de rallier les îles Canaries.



Il signale que ‘’quatre cérémonies commémoratives’’ se tiendront à Tambacounda, Goudiry, Koumpentoum et Mbour. ‘’Elles regrouperont 400 membres de famille de migrants portés disparus ainsi que des leaders communautaires tels les chefs de village, responsables de femmes, notables’’.



‘’ Chaque famille sera représentée par deux personnes ayant bénéficié du Programme d’accompagnement. La participation des femmes et des infants est encouragée’’, a-t-il souligné.



Il a rappelé que la migration est la première cause de disparition au Sénégal.

