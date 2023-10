Sixième Édition du Forum Galien Afrique à Dakar : Focus sur les Maladies Non Transmissibles Rédigé par leral.net le Samedi 7 Octobre 2023 à 15:01 | | 0 commentaire(s)| Du 3 au 7 octobre, Dakar a été le théâtre de la sixième édition du Forum Galien Afrique, consacrée cette année aux maladies non transmissibles. Cet événement a rassemblé un panel de chercheurs, de scientifiques et de diplomates en provenance d'Afrique et d'ailleurs. Au cours de ce forum, le Premier Ministre Amadou Ba a présenté les stratégies mises en œuvre par le Ministère de la Santé pour lutter contre ces maladies. Un compte rendu complet de cet événement a été réalisé par Ramata Sarr et Augustin Ka.



