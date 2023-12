Societe Explosion d’une mine antichar en Casamance : Macky Sall rend hommage aux quatre “jambars tombés”

Quatre militaires ont été tués dans le département de Bignona en Casamance lorsque leur véhicule a sauté sur une mine antichar.

Après ce drame, le Président de la République, Macky Sall a réagi sur Twitter : “Je m'incline devant la mémoire de quatre de nos Jambars, tombés au champ d'honneur, après l’explosion d’une mine antichar, dans le département de Bignona. Au nom de la Nation, j'adresse mes condoléances émues à leurs familles et aux forces de défense et de sécurité et souhaite un prompt rétablissement aux blessés".