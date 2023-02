Société de Télédiffusion du Sénégal : Dr Nafissatou Diouf rencontre le personnel pour une prise de contact et décline ses orientations Jeudi 09 février était un jour important pour la Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA). La nouvelle directrice générale, Dr Nafissatou Diouf, a rencontré l’ensemble du personnel pour une prise de contact et une déclinaison des orientations globales de la société.

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Février 2023 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

Cette réunion a permis à Mme Diouf de rencontrer chacun des employés de l'opérateur de diffusion et de leur présenter ses orientations stratégiques sur l’avenir de l’entreprise.



Lors de cette rencontre, Mme la directrice générale Dr Nafissatou Diouf a exprimé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec l'ensemble de ses collaborateurs pour atteindre les objectifs de développement de l'entreprise. Elle a exhorté les équipes à davantage cultiver la culture d'entreprise tout en entretenant la cohésion nécessaire à tout projet collectif.



La rencontre a été très bien accueillie par le personnel, qui a apprécié l’opportunité de rencontrer la nouvelle directrice générale et d’en savoir plus sur ses plans pour l’avenir de TDS-SA. Le personnel des régions a participé à la rencontre en ligne.



