Sokhna Aïda Serigne Saliou Voyante : «Augustin Senghor sera le président de la Caf» La campagne pour la présidence de la Confédération africaine de football (Caf) bat son plein. Et Augustin Senghor qui va entamer dans les prochains jours une campagne africaine est bien parti pour remporter cette élection, prévue à Rabah, le 12 mars prochain si l’on se fie de Sokhna Aïda Mou Serigne Saliou.

D’après « Tribune », la voyante n’a pas mâché ses mots pour mettre toutes les chances aux côtés du président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf).



«Augustin Senghor a toutes les possibilités de remporter l’élection à la présidence de la confédération africaine de football (Caf). Il a tous les atouts. Je ne vais pas tout dévoiler dans la presse. Mais, si Augustin Senghor me contacte, nous aurons des discussions qui lui seront bénéfiques», a-t-elle fait savoir.



Cette dernière n’a pas manqué de prévenir le candidat sénégalais à la tête de l’instance africaine : «Il sortira vainqueur. Il a affaire à des féticheurs. Les deux autres candidats s’activent pour l’éliminer. Il faut qu’il fasse des sacrifices lesquelles je ne dirai jamais dans la presse», a-t-elle souligné.



