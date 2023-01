Sommet de Dakar sur l’agriculture et l’agro-alimentaire : Huit chefs d'Etat ont pris part à l’ouverture de cette rencontre internationale La deuxième édition du Sommet de Dakar sur l'agriculture et l'agro-alimentaire (25-27) a démarré au Centre international de conférences de Diamniadio par la projection d'une vidéo sur les défis de la productivité agricole au Sénégal, nous informe l'APS.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2023 à 15:05 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie se poursuivra par différentes allocutions dont celles de chefs d'Etat, du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et du président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina.



Les présidents malgache (Andry Rajoelina), équato-guinéen (Teodoro Obiang Nguema Mbasogo , kenyan (William Ruto), irlandais (Michaels D. Higgins), bissau guinéen (Umaro Sissoco Embaloà, togolais (Faure Gnassingbé), mauritanien (Mohammed Ould Ghazouani) et nigérian (Muhammadu Buhari) prennent part à la rencontre co-organisée avec la Banque africaine de développement.



Selon toujours l'APS, la Côte d’Ivoire est représentée par son vice-président, Thiémoko Meyliet Koné, et le Maroc par son Premier ministre, Aziz Akhannouch.



‘’Nourrir l’Afrique : Souveraineté alimentaire et résilience" est le thème du sommet, qui réunira plus de 1500 personnes, avec la participation de chefs d’Etats et de gouvernement, de ministres chargés de l’Economie et des Finances, de ministres d’Agriculture et des secteurs connexes, des gouverneurs de Banques centrales.



Des acteurs du secteur privé, des organisations multilatérales, des organisations non gouvernementales, des universitaires et des scientifiques de premier plan sont également attendus à la rencontre.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook