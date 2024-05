Sommet des Leaders des Médias de Nairobi : AllAfrica et Ubuntu Tribe s’associent pour Présenter Ubuntuverse

Selon un communiqué de presse, lors de cet important événement, AllAfrica et le pionnier technologique Ubuntu Tribe présenteront Ubuntuverse, qui est une plateforme métaverse de pointe, conçue pour accélérer l'engagement éducatif et technologique à travers l'Afrique.



Ce partenariat marque une étape importante dans l'intégration des médias numériques, à la nouvelle ère d'innovation et de connectivité.



« Nous sommes ravis de nous associer à AllAfrica pour présenter Ubuntuverse lors du sommet de cette année, a déclaré Mamadou Kwidjim Touré, le fondateur et Pdg d'Ubuntu Tribe. Cette collaboration, poursuit-il, est plus qu'une aventure technologique, c'est un pont culturel. L'Ubuntuverse est conçu pour favoriser une communauté qui prospère sur le respect mutuel et le progrès collectif, utilisant la technologie pour autonomiser et unir. » conclut-il.



Le Dr Tendai Mhizha, conseillère principale d'AllAfrica, a estimé pour sa part que « Le partenariat avec Ubuntu Tribe intervient à un moment crucial. Alors que nous relevons les défis de la désinformation à l'ère du numérique, les technologies connectées que nous présenterons, en particulier l'Ubuntuverse, offriront des outils transformateurs pour un reportage factuel et un échange culturel. C'est un grand pas en avant dans notre mission d'informer » laisse-t-elle entendre.



Quant à Amadou Mahtar Ba, co-fondateur et président exécutif d'AllAfrica, il a ajouté qu’au moment où « les technologies deviennent de plus en plus disponibles et impactent le progrès en Afrique, il est crucial pour les leaders des médias d'expérimenter et de comprendre les changements positifs que ces innovations peuvent apporter au continent et comment leur industrie sera largement transformée ». Le partenariat avec Ubuntu Tribe marque, selon lui, « une étape significative vers la mobilisation des nouvelles technologies et des financements pour les médias en Afrique. ».



Ubuntu Tribe, qui est soutenu par le principal fonds de capital-risque de la Silicon Valley, 500 Global, est un pionnier mondial, qui continuent d’ailleurs, à ouvrir de nouvelles voies dans le domaine de la tokenisation des ressources et actifs réels du monde actuel.



Il a été l'un des premiers à lancer le Gift (Gold International Fungible Token) adossé à l'or réel et disponible à partir de 1 mg, ainsi que le Utribe Wallet, hébergeant des Gift et des futurs actifs réels, actuellement disponible sur AppStore et Google Play.

En tant qu'innovateur et partenaire technologique de premier plan qui va présenter l'Ubuntuverse lors du sommet d'AllAfrica de cette année. Ainsi, il dessine la prochaine étape - en créant des plateformes immersives et interactives où l'innovation technologique telle que l'IA et la blockchain amélioreront la compréhension du monde pour unifier les communautés et les informations dans une nouvelle ère.



AllAfrica qui a initié ce partenariat est une voix de l’Afrique, par l’Afrique et sur l'Afrique - agrégeant, produisant et distribuant des nouvelles et des informations en anglais et en français provenant de plus de 130 organisations de presse africaines et de nos propres reporters, à un public africain et mondial. AllAfrica exploite la plus grande plateforme en ligne dédiée exclusivement aux nouvelles et informations liées à l'Afrique, et de ce point de vue le seul site d'information ayant une portée vraiment panafricaine. La plateforme multicanal d'AllAfrica est la seule source d'informations panafricaine indépendante et complète, avec une portée et une réputation inégalées.

