Sommet sur la souveraineté alimentaire : Le Sénégal veut mobiliser 1 600 milliards FCfa auprès des bailleurs

Dans le cadre du sommet dit « Dakar2 » sur la souveraineté alimentaire (25-27 janvier), organisé en partenariat avec la Banque africaine de développement (Bad), le Sénégal veut mobiliser 1 600 milliards de FCfa auprès des partenaires. L’annonce a été faite hier par le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye. […] Dans le cadre du sommet dit « Dakar2 » sur la souveraineté alimentaire (25-27 janvier), organisé en partenariat avec la Banque africaine de développement (Bad), le Sénégal veut mobiliser 1 600 milliards de FCfa auprès des partenaires. L’annonce a été faite hier par le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye. RUFISQUE- Le Sénégal abrite du 25 au 27 janvier au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), le deuxième sommet dit « Dakar2 » sur la souveraineté alimentaire en Afrique autour du thème « Nourrir l’Afrique ». Cette rencontre permettra aux 41 pays qui vont y prendre part de présenter à la communauté des bailleurs leurs stratégies nationales de souveraineté alimentaire. Le Sénégal va, à cet effet, procéder à une levée de fonds de 1 600 milliards de FCfa pour financer une partie de sa stratégie nationale de souveraineté alimentaire dont le montant global est estimé à 5 000 milliards de FCfa sur cinq ans. L’annonce a été faite par le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, hier, lors d’une conférence de presse à Diamniadio. Toutefois, « même si nous réussissons à mobiliser 100% du montant recherché lors de ce sommet, nous allons encore chercher les 67% avec d’autres partenaires », précise Aly Ngouille Ndiaye, en présence de Beth Dunford, vice-présidente de la Bad chargée de l’agriculture, du développement social et humain, et des ministres des Pêches et de l’Élevage. Avec ce nouveau cadre, le Sénégal entend changer de paradigmes dans le domaine agricole, pour relever les nouveaux défis de la souveraineté alimentaire. Selon Aly Ngouille Ndiaye, les « exploitations familiales demeurent et restent le noyau de la politique agricole du Sénégal ». Ce sommet « Dakar2 » sera axé sur l’action, soutiennent les organisateurs. Il vise à mobiliser les chefs d’État et de gouvernement africains pour la mobilisation des ressources auprès des partenaires, en plus des ressources propres des États, du secteur privé et des collectivités pour exploiter le potentiel agricole du continent. Le sommet « Dakar2 » se tient sept ans après le premier sommet au cours duquel les partenaires de l’Afrique s’étaient engagés sur cinq points essentiels pour le développement économique et social de l’Afrique : améliorer la qualité de vie des populations, industrialiser le continent, réaliser son intégration, nourrir l’Afrique et éclairer l’Afrique. Daouda GUÈYE (Correspondant)



