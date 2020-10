Son gratiné dossier confié au doyen des juges, le douanier Mouhamadou Sall bénéficie encore d'un retour de parquet

Dakarposte a appris de bonnes sources que l'officier de la Douane Sénégalaise (Mouhamadou Sall), rendu tristement célèbre par l'homicide à son actif de sa fille jumelle, a, derechef bénéficié d'un retour de parquet. "Sauf revirement, il sera inculpé ce mardi 13 octobre 2020" fait savoir une source judiciaire. Qui confirme que le dossier du désormais ex chef de section au Môle 2 a été finalement confié au doyen des juges Samba Sall. Qui, pour ceux qui l'ignorent encore, tient les manettes du premier cabinet.



Samba Sall est le magistrat plus gradé et plus ancien que les sept autres juges d’instruction.



Dans un autre registre, les plaintes avec constitution de partie civile sont déposées au niveau du cabinet du doyen des juges d’instruction. A charge pour lui de les prendre ou de les imputer à un autre juge d’instruction.



