Son inhumation prévue demainau cimetière de Yoff : Les hommages unanimes de la classe politique convergent vers Amadou Mahtar Mbow Le Sénégal et l'international ont exprimé leur vive émotion après l’annonce du décès, à l'âge de 103 ans, d’Amadou Mahtar Mbow, ancien Directeur général de l'UNESCO et figure éminente du monde intellectuel et culturel.

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a rendu hommage à cet illustre personnage à travers un message publié sur le réseau social X. Il y a salué « la mémoire d’un grand intellectuel et homme de culture qui a consacré sa vie à la nation sénégalaise et à l’Afrique ». Sonko a également rappelé le parcours exceptionnel de Mbow, soulignant que « son héritage continuera d’inspirer les générations futures ».



Mamadou Lamine Diallo, député dans la législature récemment dissoute, a également exprimé son admiration pour Amadou Mahtar Mbow, qu’il a décrit comme « un homme multidimensionnel qui aimait profondément le peuple sénégalais et l’Afrique ».



Sur la même plateforme, l’ancien président sénégalais Macky Sall a évoqué avec émotion « un patriarche centenaire, généreux, serviable et profondément ancré dans les valeurs de la nation sénégalaise ».



Il a rappelé que Mbow a consacré sa vie au bien de l'humanité. Macky Sall a également souligné sa contribution significative au développement de l'éducation, de la science et de la culture à l'échelle mondiale, ainsi que son rôle de leader visionnaire dont l’impact se fait encore sentir aujourd'hui.



Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a, pour sa part, salué la mémoire de « ce géant de la culture » et a adressé ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu’au peuple sénégalais et africain.



Les funérailles du Pr Amadou Mahtar Mbow se tiendront demain, mercredi 25 septembre, à 10h30 à la Mosquée Omarienne, suivies de son inhumation au cimetière de Yoff. Les condoléances seront reçues à son domicile, sis au Point E.



