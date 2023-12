Son procès à à la Cour suprême vendredi prochain : «Barthélémy Dias n’a pas tué Ndiaga Diouf», défend Khalifa Sall

Khalifa Sall a se dresse en avocat de Barthélémy Dias. Le candidat de Taxawu Senegaal a même déclaré, ce samedi, que le maire de Dakar n’a pas tué Ndiaga Diouf.



«Que Barthélémy se défende c’est tout à fait normal. Ce qui nous est certain, c’est que Barth n’a pas tué Ndiaga Diouf. Parce que moi je suis ce dossier depuis 13 ans maintenant. Je suis au cœur du procès. Je connais bien le dossier et Barth n’a pas tué Ndiage Diouf», a déclaré le leader de Taxawu, en marge de la cérémonie de dédicace du livre de Moussa Taye.





Pour Khalifa Sall, ce qui fait mal à Barthélémy Dias, c’est le fait d’avoir rouvert ce dossier en cette veille d’élection. Ce qui lui paraît suspect. «Dès qu’une élection pointe à l’horizon ils réactivent le dossier. On n’est pas dans une défiance de la Justice, au contraire. Mais il a le droit de dire quand quelque chose lui paraît suspecte », clame le candidat.