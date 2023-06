Son rival courtise sa copine, il l’assène plusieurs coups de couteau

La violente rixe est survenue dans un bar. Cheikh Ibrahima C. a perdu pied quand Samuel K. a dragué son amante. Pour se venger, il a administré six coups de couteau à son rival. Le conducteur de jakarta a ensuite pris la fuite. Ce sont des éléments du commissariat de Jaxaay qui ont mis fin à sa cavale trois mois plus tard.



Envoyé en taule le 23 juin dernier, Cheikh Ibrahima C. répondait hier, des faits de coups et blessures volontaires ayant occasionné 21 jours d’incapacité temporaire de travail devant le tribunal de Dakar statuant en matière de flagrants délits, détaille Rewmi.



Revenant sur le mobile de son acte violent, le prévenu a confié qu’il était accompagné de sa copine la nuit des faits. Contre toute attente, le plaignant s’est approché de la fille pour lui faire les yeux doux. Selon Cheikh Ibrahima, sa petite amie a éconduit son rival. Mais, celui-ci a fait la sourde oreille.



Suffisant pour que le prévenu pète les plombs. Toutefois, il a déclaré qu’il a, dans un premier temps, rappelé à l’ordre le plaignant, lequel ne le prenait visiblement pas au sérieux. C’est sur ces entrefaites qu’une bagarre a éclaté entre les deux hommes. Cheikh Ibrahima a blessé son antagoniste en le poignardant à la poitrine, au visage, au dos….



Face au juge, il a reconnu avoir asséné quatre coups de couteau à sa victime. Il a ainsi demandé la clémence. La partie civile s’est désistée de sa plainte. Mais, le juge condamné le prévenu à six mois ferme qui correspond à la peine requise par le représentant du Ministère public.